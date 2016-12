Futuro ancora incerto per James Rodriguez , seconda scelta nel Real Madrid di Zinedine Zidane e dato in partenza la prossima estate, quando me Merengues potranno acquistare un sostituto all'altezza. Sky Sport, intanto, ha intervistato l'agente del colombiano Jorge Mendes che ha confermato velatamente la possibilità di una cessione, non facendo comunque i nomi dei clu interessati. "La Juve su James? Non parlo di club - ha dichiarato Mendes . È un calciatore top, può giocare ovunque. Non ha bisogno di dimostrare nulla, ha sempre fatto bene. Ora deve recuperare per convincere Zidane. Vedremo cosa accadrà in futuro."