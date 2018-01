Sei mesi per continuare a crescere. Sei mesi per confermarsi, prima del grande salto in una big. Nonostante il corteggiamento di molti club, Jakub Jankto, 22 anni oggi, non lascerà l'Udinese in questa finestra di mercato. "A gennaio non parte. A fine anno poi vedremo cosa fare, ma vogliamo far maturare i nostri giovani qui" ha dichiarato il direttore sportivo del club friulano Manuel Gerolim. Addio soltanto rimandato per il ceco, che continua a essere nel mirino di molte squadre, pronte a tornare alla carica in estate.



MILAN - Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ci ha provato già a gennaio, ricevendo un secco no da parte dell'Udinese. Jankto continua a essere un pallino del dirigente rossonero, a caccia di un colpo a centrocampo per la prossima estate. Mezzala di qualità e dinamica, capace di fare molto bene sia in fase di offensiva che in quella di non possesso: il ceco rappresenta il profilo ideale per il centrocampo del club meneghino. Mirabelli lo sa bene e continua a lavorare sotto traccia per regalare ai tifosi rossoneri il centrocampista classe 1996 la prossima estate.



NEDVED - "Jankto sta andando alla grande. Certo, lì non c'è la pressione che c'è in un grande club, ma mi congratulo per le prestazioni. Il mio affetto nei confronti dei calciatori cechi è comprensibile. L'idea di portare un giocatore ceco nella Juve è sempre in me. Non sto suggerendo nulla ma è chiaro può giocare in Serie A a un livello più alto. È veloce, diretto, affamato di vittorie". Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, non ha nascosto la stima nei confronti di Jankto. Il club bianconero continua a monitorare il mercato dei centrocampisti e potrebbe inserirsi nella trattativa tra il ceco e il Milan. L'occasione giusta per coronare il sogno di Nedved di portare un giocatore ceco a Torino.



LE ALTRE - Non solo Milan e Juventus. In un incontro tenutosi a Milano qualche giorno fa, Piero Ausilio ha ribadito a Giuseppe Riso, agente del calciatore l'interesse per Jankto da parte dell'Inter. Tra le pretendenti anche il Siviglia di Montella, che ha inserito il centrocampista nella lista della spesa per la prossima estate. Il calciatore continua a piacere anche in Premier League: il campionato inglese è il grande sogno di Jankto, che qualche mese fa ha dichiarato: "Ho sempre detto che non voglio restare in Italia per tutta la carriera". Sei mesi e sarà vera e propria asta: le big sono pronte a tentare l'assalto per assicurarsi il gioiello ceco.