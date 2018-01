L'idea di inizio mese è confermata dai fatti, per questi ultimi giorni di mercato diventa definitiva., scelta presa direttamente dal presidente Pozzo e confermata per il centrocampista ceco classe '96 che diverse squadre volevano portar via immediatamente dal Friuli. Niente da fare:finché c'era Delneri in panchina, ha svoltato con l'arrivo di Massimo Oddo e ha accettato la scelta della società.ma senza margine di manovra.- C'è di più: chi vorrà regalarsi Jankto in estate ha ricevuto un messaggio forte e chiaro dalla bottega carissima dell'Udinese.in maniera molto seria dunque per tenerlo in Serie A bisognerà fare in fretta. Il Milan è sicuramente in fila per la prossima estate, ma, Emre Can e Cristante su tutti ma non solo. I Pozzo lo trattengono e non lo venderanno per nessuna cifra adesso, in estate destino scritto. E tutti avvisati..., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com