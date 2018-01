Piccola bugia o meglio mezza verità. Il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli negli ultimi giorni si è sempre esposto parlando di un mercato in entrata fermo a gennaio per il club rossonero. I tanti acquisti estivi vanno ancora valutati (o meglio rivalutati) sotto la gestione Gattuso e non c'è urgenza di svenarsi per rimpolpare la rosa. Mezza verità ma anche piccola bugia dicevamo perchè l'organico rossonero non è completo e, soprattutto a centrocampo, il Milan sta cercando un'occasione anche nel mercato invernale.



IL PALLINO JANKTO - Già negli ultimi giorni della scorsa estate il Milan ha provato a completare con l'Udinese un affare che avrebbe portato a Milano il centrocampista classe '96 Jakub Jankto. I contatti con l'entourage e con il club friulano non si sono mai interrotti e nuovi sondaggi sono stati fatti anche in questi giorni. La risposta della famiglia Pozzo è stata però netta: non meno di 20 milioni di euro per la cessione e no a prestiti. Dettagli economici che il Milan non può soddisfare.



SONDAGGIO BASELLI - Per questo secondo il Corriere dello Sport il ds Mirabelli ha sondato il terreno anche per Daniele Baselli centrocampista centrale che Mazzarri sta valutando nella sua nuova gestione del Torino. Con il club granata sono tanti gli intrecci di mercato a partire dall'interessamento per Fabio Borini considerato adattissimo ai dettami tattici del nuovo allenatore. Baselli può partire ma anche per lui la valutazione fatta dal Torino è molto alta. La possibilità di aprire a uno scambio può agevolare i rossoneri, privi di un vero budget per poter completare acquisti a titiolo definitivo.