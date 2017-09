Da ormai un anno è uno dei centrocampisti più interessanti della nostra Serie A. Le qualità di Jakub Jankto in mezzo al campo non sono certo passate inosservate tanto che sia la Juventus che il Milan hanno messo gli occhi su questo gioiello classe 1996 che sogna una grande squadra e anche un futuro in Premier ma che, nel frattempo, continua ad avere tantissimi estimatori in Italia. L'ultimo post Instagram del nazionale Under 21 cecoJankto ha disegnato (alla perfezione) un ritratto di Paulo Dybala, stella della Juventus che questa sera sarà tra i protagonisti di Barcellona-Juve. Vero, il mercato si è appena chiuso, ma non è un segreto che Jankto non sia più in sincronia con l'ambiente Udinese e l'ultimo indizio social potrebbe far già riaprire il mercato della Juventus.