Jakub Jankto ha parlato a TuttoUdinese della sua stagione e della convocazione con la nazionale della Repubblica Ceca: ''Sono davvero felice per questo primo gol con la Nazionale. Non c'è nulla di meglio che poter vestire la maglia del proprio paese. Per me è stato un esordio davvero emozionante. Ero un po' nervoso per l'importanza di questa partita ma il Ct Jarolim mi ha tranquillizzato. Se sono arrivato in Nazionale devo ringraziare l'Udinese che ha riposto tanta fiducia in me. Arrivare in Nazionale maggiore a 21 anni per me è un traguardo importante''.