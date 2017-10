La Lazio vince, convince e resta salda al secondo posto in classifica appaiata alla Juventus (e aspettando l'Inter questa sera) anche grazie ad Ciro Immobile strepitoso. L'attaccante napoletano non è mai stato così decisivo e con il gol e 2 assist messi a segno contro il Benenvento è salito a quota 14 gol e ben 6 assist in 11 partite di Serie A posizionandosi in vetta in entrambe le classifiche.



Il segreto di Immobile è una condizione atletica invidiabile e una serenità mai raggiunta prima in carriera. Il merito va anche e ovviamente alla moglie Jessica, inseparabile dal suo Ciro oltre che bellissima, che condivide tutto con la punta laziale. Anche ieri era in tribuna a Benevento, con panini e pasta da trasferta da vera tifosa. Una semplicità mostrata anche su tutti i profili social dove la bellezza di Jessica è facilmente ammirabile. Eccola nella nostra gallery.