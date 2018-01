Inizia male, malissimo, il percorso del Jiangsu Suning di Fabio Capello che ha perso le prime due amichevoli del ritiro invernale. La prima disfatta per 2-0 è arrivata contro l'Altglienicke, ma a rifilare una sonora batosta al Jiangsu è stato il CSKA di Sofia, che ha battuto i cinesi per 8-0. Per l'occasione Fabio Capello non poteva contare su Ramires: assenza determinante, che a questo punto rende ancora più complesso l'eventuale addio del calciatore per il tanto chiacchierato trasferimento all'inter.