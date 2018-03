Gli occhi delin giro per l'. Mentre quelli di Gennarosono concentrati sui suoi uomini, al lavoro, duramente, per preparare al meglio la sfida con lae quelli di Massimilianosul futuro dida tingere ancora di rossonero; ci sono quelli degli uomini che si muovono nell'ombra, tra uno stadio e l'altro, per visionare i talenti più interessanti del panorama mondiale. E per questo motivo, ieri sera, Stefano, capo degli osservatori del club milanista, era in tribuna allo, casa del Neuchatel Xamax, per assistere alla gara di qualificazione all'Europeo Under 21 Svizzera-Portogallo.- Dei tanti talenti in campo (Oberlin e Ajeti per i padroni di casa, Dalot, Horta, Joao Carvalho) a brillare, in particolar modo, è stato. Trequartista puro, di proprietà delma cresciuto nel, sotto contratto sino al 2022 e con una maxi clausola da 60 milioni di euro, ha realizzato di sinistro il gol del momentaneo 3-2 (i portoghesi hanno poi chiuso la gara con la rete al 90esimo del fiorentino Gil Dias). Il più giovane a debuttare con l'Under 21, a soli 17 anni, è paragonato in patria a, uno che con la maglia delha vinto tutto quello che c'era da vincere. Sul classe '99 c'è l'interesse del Manchester United , ma dopo la prestazione di ieri, le qualità di Joao Felix hanno impressionati anche il club rossonero.