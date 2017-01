Ai microfoni di Inter Channel, Joao Mario parla del campionato italiano e del suo rapporto con il fuoriclasse portoghese, Cristiano Ronaldo.



“Quella contro il Pescara sarà una gara difficile, ho imparato che in Italia non ci sono partite facili. Le squadre hanno intensità e ci sono molti giocatori con un fisico molto importante. Dobbiamo essere pronti per giocare bene e vincere. E’ normale che le motivazioni contro Juve, Milan e Napoli siano diverse, ma per fare un buon campionato bisogna vincere anche queste partite. L'Europeo vinto? E’ stata un’esperienza unica, fin da bambino sognavo di vincere qualcosa con il mio paese, ma mai avrei immaginato una giornata come quella. C’è molta qualità nel Portogallo, ovviamente Cristiano Ronaldo è la nostra bandiera, il nostro giocatore più importante, ma c’è molta qualità anche negli altri. Quando viene all’Inter? Sto parlando con lui (ride ndr). Non è solo un mio compagno in nazionale, siamo anche amici. E’ una brava persona, è un leader nato”.