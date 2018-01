Rafinha, Ramires e le altre idee sempre in lista. Il mercato dell'Inter procede a rilento, alla ricerca dell'occasione giusta per incastrare i tasselli tra difesa (Bastoni resta l'idea più semplice, ma non la più convincente), centrocampo e attacco. Il Fair Play Finanziario continua a tenere Ausilio e Sabatini con le mani legate, ma in queste ore si sta cercando a fari spenti una soluzione immediata per Joao Mario: pessimo anche a Firenze, l'Inter è delusa dalle prestazioni del portoghese e sta tentando un incastro con possibili scambi per ripetere quella che è stata l'operazione Kondogbia.



OFFERTE E AFFARI COMPLICATI - Sembrava impossibile da vendere Geoffrey, in estate. E invece, la perseveranza di Ausilio ha portato alla soluzione Valencia in prestito oneroso con diritto di riscatto che sarà con ogni probabilità esercitato, ingaggio a carico degli spagnoli e percorso inverso per quel Joao Cancelo che adesso si sta ritagliando il suo spazio. Un affare intelligente per un giocatore ai margini, proprio come Joao Mario sei mesi dopo: la ricerca di uno scambio continua, in queste ore il Siviglia ha proposto Franco Vazquez mentre l'Atlético Madrid ha provato a mettere sul tavolo Nico Gaitan, in entrambi i casi le operazioni si sono subito raffreddate per motivi diversi. Gaitan non gioca da tempo, Vazquez intriga ma l'ingaggio di Joao Mario (quasi 3 milioni) e la sua volontà di trovare la piazza migliore non aiutano ad accordarsi. Ecco perché ripetere il Kondogbia-bis non sarà facile, il problema Joao Mario continua a essere presente. E Spalletti, dopo averlo difeso in ogni modo per mesi, aspetta una soluzione...