Dici Neymar e Philippe Coutinho, pensi a quasi 400 milioni di euro. Due stelle del mercato mondiale, d'accordo: uno è volato al Paris Saint-Germain infrangendo qualsiasi record, l'altro doveva sostituirlo al Barcellona ed è sfumato tutto nonostante 120 milioni messi sul tavolo del Liverpool. Rimane a bocca aperta anche chi li ha conosciuti e ci ha giocato insieme da quando erano bambini: Joao Pedro non vale 100 milioni ed è felice lo stesso, la sua isola dei sogni si chiama Sardegna. Ha il 10 sulle spalle, fa divertire il Cagliari dove è diventato da tempo irrinunciabile ma quel Mondiale Under 17 nel 2009 non può dimenticarlo: Coutinho, Neymar e Joao Pedro nel tridente di un Brasile che aveva un bel po' di materiale per divertirsi. Neymar è ancora suo amico, incrociato anche al Santos mentre muoveva i primi passi da fenomeno. Ma questa è un'altra storia.



TRA RINNOVO E BIG - Joao Pedro non ha nulla da rimproverarsi, anzi. La sua carriera è in decollo, meglio tardi che mai per un classe '92 che sa fare la differenza anche in Serie A: brasiliano purosangue, Rastelli non rinuncia a lui praticamente mai. Lavoro di raccordo, tanta corsa e fatica, lucidità che rimane quando c'è da colpire in fase d'attacco. Joao sa come si fa, giocare accanto a Neymar qualcosa ti insegna. L'ultima perla l'ha sfornata contro la Spal, gol pesanti anche questi. E il mercato? Si muove, tanto che in estate la Fiorentina ha davvero provato a scipparlo al Cagliari. Proposta inferiore ai 10/12 milioni di valutazione, il presidente Giulini ha rifiutato e prolungato il contratto a Joao Pedro fino al 2021. Mossa astuta, perché il numero 10 è al Cagliari dal 2014 e può candidarsi per diventare una bandiera... ma anche le squadre più importanti iniziano a seguirlo da vicino. Questo Joao vale un grande salto, può chiedere a Neymar come si fa. Col sorriso, senza dover fuggire dalla Sardegna: la sua vera isola felice.