Al sito dell'Uefa l'ex esterno viola Joaquin ha rilasciato queste parole, anche piuttosto sorprendenti, in relazione al suo addio alla Fiorentina: "Il primo anno non trovai molta continuità e anche nel secondo Montella mi disse che non avrebbe contato molto su di me. Decisi comunque di stringere i denti: furono 2-3 mesi molto duri, perché mi allenavo sempre a parte. A metà novembre cambia tutto, perché il mister mi dà l’opportunità di giocare una partita e da lì in poi le ho praticamente giocate tutte. Questo ultimo spazio di stagione fu meraviglioso perché l’ho vissuto fino in fondo, sono stato un giocatore molto importante e richiesto. Poi il ritorno al Betis, quello che realmente volevo, ma non mi sarebbe dispiaciuto continuare a giocare nella Fiorentina perché è un club molto importante".