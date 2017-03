Joe Hart è arrivato ad agosto a Torino perché Pep Guardiola non sembrava interessato a trattenerlo al City. "Nulla di personale" ha detto lo stesso portiere, che rispetta la decisione del tecnico. Certo le prestazioni di Claudio Bravo non hanno convinto, ma la situazione non sembra essere cambiata.



Ad una domanda riguardo il suo ritorno in Premier al BBC Premier League Show, Hart ha risposto: "Il primo dei miei desideri è di giocare per un club che mi voglia come suo portiere". Poi l'incredibile aggiunta: "Penso che sarei di troppo al City al momento". Le speranze dei tifosi granata di trattenerlo a Torino potrebbero non restare vane.