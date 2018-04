Il presidente di FCA e grande tifoso della Juventus John Elkann ha parlato anche dell'eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid della squadra bianconera, in occasione della conferenza stampa successiva alle assemblee di Fca, Cnh e Ferrari ad Amsterdam: "Per gli juventini è stata una notte di grande orgoglio per quello che è stato fatto in campo. Questa partita non cambia niente, la Juventus ha dimostrato di essere in grado di vincere 3-0, partendo da uno 0-3, e poche squadre hanno la capacità di farlo".