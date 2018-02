Jonathan Silva, terzino sinistro argentino arrivato alla Roma dallo Sporting Lisbona, parla Roma Tv: "Sono felicissimo di essere qui, per me è davvero incredibile. Il centro sportivo ha delle infrastrutture bellissime e per me è una grande gioia essere in questa Città e in questo Paese così bello. Sono contento di poter condividere con voi tutto ciò. Come sto adesso? Sto abbastanza bene, nel giro di poco tempo potrò allenarmi con la squadra. Sono contento e motivato ed essere qui è un ulteriore stimolo per accelerare il mio rientro in campo. Che idea mi sono fatto del calcio italiano quando ho giocato contro la Juventus in Champions? Un calcio tattico, nel quale si gioca con molta grinta: il minimo errore lo paghi caro. Bisogna sempre giocare con la massima concentrazione, con tanto impegno e dedizione. Obiettivi personali? Dare il mio contributo a questo grande gruppo e essere a disposizione di questo grande Club. Voglio fare del mio meglio. Perché la Roma? Non appena ho saputo dell’interesse della Roma tramite il mio agente non ho esitato: ho provato una gioia indescrivibile che qualunque calciatore vorrebbe provare"