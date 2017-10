Nei giorni scorsi Jorge Jesus, tecnico dello Sporting Lisbona, è stato accostato al Milan. Oggi il tecnico portoghese ha fatto chiarezza in conferenza: "Io sono concentrato sullo Sporting, ad oggi questa voce non è interessante per me. Ciò a cui penso è solo la gara col Rio Ave e poi la sfida di Champions. Poi la carriera di un allenatore è fatta di giorno in giorno, le cose devono avvenire in maniera naturale. Questo è il mio pensiero a prescindere dai rumors, ma il mio obiettivo è quello di essere campione con lo Sporting. Io vivo il calcio con passione e quotidianeità, non so ancora quando smetterò di allenare".