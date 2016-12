Niente da fare, James Rodriguez non lascerà il Real Madrid nella prossima finestra di mercato. Lo rivela il suo potente agente Jorge Mendes a As: "James non partirà a gennaio, vedremo poi cosa accadrà la prossima estate". No all'Inter, no soprattutto alla Juventus che aveva individuato nel colombiano un possibile rinforzo a gennaio per il centrocampo: nel 4-3-1-2 provato a più riprese da Allegri James rappresenterebbe il trequartista ideale per assistere le due punte.



Porta chiusa dunque, ma solo momentaneamente: dietro al no alla cessione ci sarebbe anche la forte volontà del Real, che avrà il mercato di gennaio bloccato in entrata. Tutto rinviato a giugno, quando i blancos potranno tornare a fare acquisti, potranno dunque cercare l'eventuale sostituto per liberare Rodriguez e potranno anche tornare a tentare la Juventus: nel mirino di Zidane c'è Dybala, ma anche mettendo questa carta sul tavolo convincere i bianconeri resta una mission impossibile. James-Juve dunque no a gennaio, ma a giugno la strada per questo affare potrebbe spalancarsi.