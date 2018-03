Il Corriere del Mezzogiorno riprende alcune dichiarazioni di Jorginho rilasciate dal regista del Napoli ai media brasiliani: "Ricevere elogi da Guardiola, un allenatore così importante per il calcio mondiale, è spettacolare. In Inghilterra ci sono squadre che giocano il calcio che piace a me. Se una di queste società avesse interesse, potrei inserirmi bene e il club potrebbe adattarsi al mio modo di giocare, che non è così comune. Mancano due mesi al termine del campionato, sono molto concentrato, non mi va di sprecare energie, voglio provare a entrare nella storia del Napoli e conquistare questo scudetto".