Sabato sera il commissario tecnicodiramerà le sue ultime convocazioni in vista delcontro lache rappresenta un vero e proprio spartiacque non solo, ovviamente, in vista deldi Russia 2018, ma anche dell'intera gestione dell'attuale ct. Scelte complicate, soprattutto a centrocampo dove impazzaConvocato ai tempi della gestione Conte per due amichevoli e inserito nei preconvocati dell'ultimo Europeo, Jorginho non ha mai disputato una partita ufficiale con l'Italia e,Ventura non lo vede e anche nella lista di sabato si va verso una mancata convocazione. Il motivo? E' principalmente tattico e risiede nella sovrapposizione per caratteristiche alla certezzaUn concetto mai così lontano dalla realtà perchè analizzando le gare stagionali dei due centrocampisti azzurri appare evidente non solo come ricoprano due ruoli diversi ma, al contrario, si sposerebbero al meglio anche giocando insieme.accanto a Rabiot o, all'occorrenza, Thiago Motta. Due registi puri, esattamente come. Analizzando la touchmap dinella vittoria per 3-0 contro il Nizza e quella di Jorginho contro il Sassuolo appare evidente come la soluzione tattica per farli giocare insieme non solo esista, ma rappresenterebbe una svolta per l'intera nazionale.Come ha fatto il Barcellona a far convivere? Come può il Napoli far convivere? Come può il Real Madrid supportare un centrocampo con? La risposta è semplice ed rappresentata da una linea a 3 in cui il terzo elemento della linea ha caratteristiche tipiche da incontrista ed equilibratore. Un, che è già a disposizione di Ventura il quale, infatti, troverebbe spazio largo a sinistra senza eccessivi compiti difensivi mentre, che tanto bene sta facendo alla Lazio, ritroverebbe spazio da solo al centro dell'attacco con Belotti (non al meglio) e Zaza pronti a fare la differenza entrando dalla panchina. Una mossa per sistemare tutti i problemi degli Azzurri.@TramacEma