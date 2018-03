Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto a Radio Crc: “Sono stato 4 giorni a Manchester, mi piace molto la città, sono stato con amici e poi ho assistito alla partita dell'Italia. Amici che fanno parte di Manchester City e United? Si, fanno parte tutti nel mondo del calcio. Jorghino ha giocato meglio con l'Inghilterra rispetto come contro l'Argentina, Voci di mercato dall'Inghilterra? Il valore del Napoli è quello e certe cifre possono permettersele quasi solo in Premier League, inoltre non può essere venduto in Italia. E' normale che le grandi squadre lo seguono, gioca ad altissimi livelli nel Napoli ed è anche un giocatore della Nazionale.

Ad oggi non sono arrivate offerte ufficiali, lui è concentrato sul Napoli. Ora bisogna aspettare che finisca il campionato e poi valuteremo come in ogni mercato se resterà a Napoli o andrà via. Il Napoli non ci ha ancora proposto un rinnovo, valuteremo tutto a fine campionato. Clausole? Io non le condivido, il club dice che vuole la clausola di 100 milioni e noi di 20, è meglio non metterla proprio.

Torreira? Ogni grande squadra ha una rosa ampia, è giusto che il club ricerca più giocatori nello stesso ruolo come sta facendo con il portiere e il terzino sinistro".