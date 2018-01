Era l'estate dele un centrocampista di sangue argentino era tra i giovani più ricercati dalle big. Il suo gol alla, con la maglia di unormai spacciato alla sparizione, era solamente la punta di un iceberg di una stagione fatta di corse, palloni sradicati e polmoni infiniti. Alla fine, nei primi di luglio, convinto da una telefonata di Adriano, scelse il. Non è cresciuto nessuno, né il Milan, né lui. E per ripartire, il numero 4 rossonero, deve fare un passo indietro.- E' noto, ilè molto interessato al classe '96, con le valigie in mano da tempo. Insieme ainfatti, è tra gli esuberi da piazzare, e i Galletti insistono per averlo in prestito: alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo che possa far fare il salto di qualità alla squadra e continuare a lavorare per la, l'exè considerato l'acquisto ideale per Fabio- Il Bari può essere l'occasione giusta perdi tornare a essere quel piccolo mastino che aveva impresso tutti, dallaal; un passo indietro per prendere la rincorsa e ripartire con slancio. Al Milan, a parole, si presentò così:@AngeTaglieri88, il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com