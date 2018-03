Josefa Idem è intervenuta sulle frequenze di Radio24. “Noi diamo troppa importanza alla vittoria come criterio per scegliere se andare avanti o meno, molti hanno semplicemente voglia di andare avanti a fare quell'esperienza”, spiega l’ex canoista: “Ho chiuso all'8^ Olimpiadi a 48 anni. Ci sono stati 3 anni prima che uscivo anche dalle finali internazionali. A volte ci sono giudizi più severi del necessario. A volte il tempo passa, ma non è detto che siano finite le cartucce. Vedete Federer, quante volte è resuscitato? Sembra un gatto con dieci vite. Il calcio è 2/3 volte alla settimana sotto la lente di ingrandimento, quindi un calciatore come Buffon è normale riceva più critiche rispetto ad uno sportivo che ha i riflettori addosso 3 volte l'anno”.