Una questione da risolvere, al più presto. Stevan Jovetic per l'Inter è diventato un problema, visto il suo scarso entusiasmo di fronte all'ipotesi di una cessione in Cina e le proposte che arrivano dall'Italia ma non convincono il club nerazzurro. Di sicuro, il montenegrino andrà ceduto: non convince neanche Pioli, il suo atteggiamento è tutt'altro che propositivo visto come procede l'esperienza all'Inter, serve sfoltire. Ad oggi, oltre all'opzione Cina, Jovetic ha ricevuto qualche sondaggio da club tedeschi: in Bundesliga c'è chi prenderebbe Jojo, l'Inter lo presterebbe anche con pagamento dell'ingaggio purché sia all'estero.



In Italia, invece, vale il veto dei proprietari di Suning: niente prestiti, il Milan è già stato avvisato. E vale anche per la Fiorentina, l'Inter lo vende solo a titolo definitivo e per una cifra non da poco, altrimenti niente Serie A per Jovetic. Proprio la Fiorentina continua a cullare il sogno del ritorno di Stevan; ma ad oggi, l'interesse forte dell'Inter per Badelj complica i piani. Perché Corvino non dà il via libera a uno scambio, non vuole far partire Milan Badelj e quindi l'opzione Jovetic si raffredda. Ancora una volta, un problema da risolvere. Con l'Inter che spera nella Bundes.