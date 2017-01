Una sola parola, che suona come un desiderio. Oltre che come un'ammissione. Stevan Jovetic vuole il Siviglia, lo ha ammesso candidamente al ritorno dalla settimana di allenamenti a Marbella con l'Inter. Alla domanda sul club andaluso da parte di alcuni tifosi presenti a Malpensa ha risposto con un eloquente: "Speriamo". Il montenegrino, che non farà parte del gruppo nerazzurro per la trasferta di Udine, spinge per la cessione nella Liga, nonostante vantaggiose offerte da parte di club della Superlega cinese. L'affare potrebbe andare in porto in prestito con diritto di riscatto. La trattativa è viva, a confermarlo anche Sampaoli, allenatore del Siviglia: "Non ho informazioni riguardo a Jovetic. So che il club lo segue da diverso tempo e ha la nostra approvazione. Ha grande qualità e non sta giocando ultimamente. È un giocatore molto importante".