Il difensore della Roma Juan Jesus ha risposto alle domande dei tifosi sui profili social della società giallorossa: "Dopo la partita con l'Atalanta, la prima della stagione, ho dimostrato il motivo per cui la società giallorossa mi ha scelto. Sto continuando quanto di buono fatto nel finale della passata stagione e ora mi sento più rispettato. In ogni partita bisogna essere emozionati ma allo stesso tempo concentrati. La Roma è sempre stata una grande squadra, poi arrivava sempre prima dell'Inter. Ha avuto sempre grandi attaccanti. Il più forte? Totti ovviamente, non sapevi mai come marcarlo".