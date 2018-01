Gli errori, spesso decisivi in maglia nerazzurra, non gli hanno mai consentito di farsi apprezzare dai tifosi interisti. Così Juan Jesus si è trasferito a Roma, ma anche in capitale la strada verso la continuità di rendimento sembra in salita e l'errore commesso in marcatura su Zapata (decisivo ai fini del risultato) gli costa l'insufficienza. Questi i voti che Calciomercato.com, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport hanno riservato al brasiliano.



CM.COM 5: Si assopisce quando c’è da tenere alta la linea del fuorigioco e trova difficoltà nell’intuire i movimenti di Zapata. Il brasiliano ci mette fisico e pazienza, attende che il blucerchiato lentamente si plachi. Ma è solo un bluff. A 10 dalla fine ecco il ruggito che risveglia il Juan dormiente.



Gazzetta dello Sport 4: “Ogni volta che il pallone arriva dalle sue parti sono brividi. Si addormenta sul gol, Zapata gli sfila alle spalle”.



Corriere dello Sport 5: “Ripescato al posto di Fazio ruba otto palloni che non sono pochi. Ma è colpevole sul gol decisivo”.