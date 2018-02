Il Super Bowl LII, la 52esima edizione della finale della National Football League negli Stati Uniti è ormai andato agli archivi con la sorprendente vittoria dei Philadelphia Eagles sui favoritissimi New England Patriots. Protagonista nella vittoria finale è stato Zach Ertz, autore del touchdown che ha regalato la vittoria agli Eagles.



Ma c'è anche un po' di calcio in questo Super Bowl perchè proprio la moglie e compagna di Zach Ertz, Julie Ertz, è una delle protagoniste della nazionale USA di calcio femminile. In campo aveva ricevuto la notizia della partecipazione del marito alla finale e si era immediatamente commossa. Gioiosa, invece, la celebrazione della vittoria con la sua immancabile presenza che non è passata inossrevata sugli spalti. Biondissima e bellissima la Ertz è considerata una delle centrocampiste più promettenti nel panorama del calcio femminile. Eccola nella nostra gallery.