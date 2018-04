Julio Cesar, portiere ex Inter, ricorda a UOL Esporte la sua avventura in nerazzurro: "Adriano mi ha chiamato, dicendomi che l’allenatore era interessato a me. Avevo chiuso con un club in Portogallo e ho chiesto di annullare tutto. Gli ho detto che stavo andando in Italia: tutto ha funzionato. È un ragazzo puro e innocente. È riuscito a conquistare molto nonostante avesse alcuni problemi. Il mio affetto per lui è enorme. Sono stato lì sette anni e ho imparato una nuova lingua, l’affetto dei tifosi è fantastico. Sono stati sette anni di gloria. Ciò che mi attira di più a Milano è il rispetto con cui vengo trattato ogni volta che torno lì".