L'ex portiere dell'Inter, Julio Cesar, rivela un retroscena su José Mourinho: "Dopo la Confederations Cup, ho messo la maglia di Casillas per fargli un omaggio. Mi ha scritto un messaggio Mourinho dicendomi: tu sei pazzo a mettere quella maglietta! Per me, lui dovrebbe mettere la tua. Sei più forte anche con un braccio in meno".