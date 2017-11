L'allenatore del Genoa, Ivan Juric, ha parlato ai microfoni di Premium Sport dopo la sconfitta subita nel derby contro la Sampdoria: "Finora non ho ricevuto alcuna comunicazione dalla società sul mio futuro, quindi per ora posso solo dire che i ragazzi hanno fatto una partita di cuore, di volontà: abbiamo giocato come volevamo, concedendo poco alla Sampdoria. Purtroppo siamo stati ancora un po’ imprecisi in zona gol e in fase difensiva il vantaggio dei nostri avversari è stato regalato. Un gol che una squadra di Serie A non deve prendere. Ma abbiamo giocato, abbiamo dato tutto: non posso rimproverare nulla alla squadra. Peccato per il risultato, ma la prestazione è stata positiva. Non so cosa succederà, so che l’esonero era nell’aria già prima di questa partita, ma io ai ragazzi ho poco da rimproverare: commettiamo degli errori dal punto di vista tecnico, ma l’applicazione c’è sempre stata. Alleno una squadra viva e con dei veri valori. Non sono io a dover dire se ho concluso un percorso, quello spetta al presidente. Penso che il Genoa si salverà alla fine, ma se si salverà con me in panchina lo sa solo la società.”