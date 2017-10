Ivan Juric, tecnico del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dall'edizione odierna del Secolo XIX sulla sfida contro il Napoli: "Valuterò bene come recuperano i giocatori, ma non penso che farò molti cambi. Penso che si possano reggere tre partite. Napoli? Esprimono una qualità di gioco allucinante. Magari qualche cambio tattico per reggere il Napoli ci può stare, ma li andremo ad affrontare con tranquillità. L'anno scorso abbiamo pareggiato in casa e perso fuori nonostante un primo tempo discreto".