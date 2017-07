Giovanni Simeone resta un sogno di mercato del Torino, un sogno che, giorno dopo giorno, sembra poter diventare sempre più reale, considerato che il Cholito non è tra gli incedibili del Genoa, come ha ammesso anche il tecnico rossoblù Ivan Juric direttamente dal ritiro di Neustift, come riportato dal Secolo XIX. "Penso che Simeone andrà via, se arriva l’offerta giusta. Questo è almeno il piano. Se poi rimane, per la felicità di tutti, a me andrebbe benissimo. Diventerà un top player, ne sono convinto: cresce ogni giorno, acquista nuove cose. Ha grande gamba e capacità. Chi lo acquista fa un grande affare".



Il presidente granata Urbano Cairo e il ds Gianluca Petrachi stanno portando avanti la trattative con i dirgenti rossoblù: il sogno è quello di affiancare Simeone a Belotti, per mettere così a disposizione di Mihajlovic un attacco super. Il Torino deve però fare attenzione anche alla concorrenza della Fiorentina.