Fattore campo più che mai determinante nella sfida di cartello della 23esima giornata di Serie A tra Juve e Inter. A Torino le quote e i flussi di scommesse premiano la media da record della Juve in casa: 27 vittorie di fila in campionato che giustificano il basso 1,63 per il successo bianconero e l'altissima fiducia accordata dagli scommettitori alla Juve: il 92% delle scommesse è stato piazzato sull’«1» secondo i dati Microgame Group. Pochissimi (il 3% appena) hanno creduto nel blitz dell’Inter, dato a 5,85, bassa anche la quantità di scommesse (il 5%) indirizzate sul pareggio, opzione da 3,75.