Da quattro anni il 14 aprile viene celebrata la giornata internazionale dei portieri. Una data speciale per tutti i numeri uno, scelta in memoria di Miguel Calero, storico portiere colombiano nato proprio il 14 aprile del 1971 e scomparso, per una trombosi cerebrale, nel 2012. Con qualche giorno di anticipo, Gigi Buffon ha voluto festeggiare questa ricorrenza con due grandissime parate nell'andata dei quarti di Champions League tra Juventus e Barcellona - una su Iniesta e una su Suarez - decisive per il 3-0 finale dei bianconeri.



DIECI PORTIERI - Parate che testimoniano l'ennesima stagione super di Buffon, che fino al Mondiale 2018 continuerà a difendere serenamente la porta della Juve. Con la società bianconera che, però, non vuole farsi trovare impreparata ed è già al lavoro per individuarne l'erede. Un erede che ora, nonostante i dieci portieri sotto contratto, ancora non c'è. Si va dagli altri due componenti della rosa attuale, Neto - arrivato con la speranza di diventare titolare dopo qualche stagione in panchina, ma possibile partente a giugno - e Audero - sempre più terzo portiere della prima squadra e con un prestito per far esperienza nell'immediato futuro - a "vecchie" giovani speranze come Leali - oggi all'Olympiacos - e Pinsoglio. Senza dimenticare Brignoli, Branescu, Nocchi, Anacoura e Gallinetta. Dieci numeri uno in casa, quindi, senza però IL numero uno, quello che tra poco più di un anno dovrà raccogliere la pesante eredità di uno dei portieri più forti della storia del calcio.



DONNARUMMA, MERET E... - Per questa ragione, Beppe Marotta e Fabio Paratici stanno cercando all'esterno il profilo giusto. Il sogno, non è un segreto, è sempre Gigio Donnarumma, ma le difficoltà per portarlo via da una rivale storica come il Milan non mancano e le parole dei neoinsediati dirigenti rossoneri, da Fassone a Han Li, fanno del suo rinnovo una priorità. Un altro giovane italiano seguito con attenzione è Alex Meret, classe '97 dell'Udinese in questa stagione alla Spal, che i bianconeri avevano provato ad acquistare già l'estate scorsa, con un'offerta da cinque milioni di euro rifiutata però dai friulani. Non solo italiani però, perché in casa Juve viene studiato anche Alban Lafont, coetaneo di Donnarumma nato in Burkina Faso, ma con passaporto francese, che sta impressionando nel Tolosa e nelle nazionali giovanili. La ricerca degli scout bianconeri, però, non si ferma qui. Tanti portieri seguiti, con un solo obiettivo: trovare oggi il Buffon del domani.



@marcodemi90