Tre punti per restare in testa alla classifica a prescindere dal risultato del Napoli col Sassuolo. Tre punti per proseguire la striscia favorevole contro i rivali del Milan all'Allianz Stadium, con i rossoneri che sono caduti 6 volte su 6 nel nuovo impianto bianconero, ma anche altri primati nel mirino della Juventus di Massimiliano Allegri nel big match della trentesima giornata di Serie A. In questo 2018, i campioni d'Italia uscenti sono imbattuti (10 partite) e non hanno ancora concesso un solo gol alle formazioni avversarie.



Nel caso in cui la Juve non subisse reti col Milan per almeno 44 minuti nella sfida di stasera, andrebbe a ritoccare ulteriormente quel primato di inviolabilità della porta a quota 973 minuti stabilito da Buffon nel marzo 2016, un record che apparteneva all'ex numero uno rossonero Sebastiano Rossi e che resisteva dal lontano 1994. In questo caso, Buffon dovrebbe condividere questo eventuale successo col collega Szczesny, che lo ha avvicendato fino alla partita col Sassuolo dello scorso 4 febbraio. Un ulteriore stimolo per la Juve, sotto gli occhi del grande ex Bonucci, che nel 2016 fu tra gli artefici del primato di imbattibilità del suo ex compagno di squadra.