La Juventus punta dritta su Federico Bernardeschi e, stando a quanto riporta ilbianconero.com Marotta ha già pronta un'offerta da 50 milioni di euro (bonus compresi) per strappare il talento di Carrara alla Fiorentina e alla concorrenza dell'Inter. Data la portata dell'offerta i viola dovranno giocoforza sedersi al tavolo delle trattative anche se i vari rilanci da parte delle avversarie, Inter in primis, non mancheranno. Il procuratore del giocatore Bozzo spinge per la partenza del giocatore già in estate, la corsa per Bernardeschi è appena cominciata.