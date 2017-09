E' un giorno storico, è l'esordio ufficiale nel nuovo tempio bianconero, che tante vittorie e tanta gloria avrà nei sei anni successivi, fino ad oggi. In Italia, ma anche in Europa. Quando Conte prende in mano il timone, la Vecchia Signora è praticamente sparita dai radar continentali, dopo due settimi posti consecutivi e altrettante pessime figure in Europa League.