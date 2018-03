La Juventus continua a guardarsi attorno in cerca di potenziali rinforzi per la prossima stagione. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato Marotta e Paratici hanno già messo nel mirino un paio di nomi che potrebbero fare al caso dei bianconeri una volta terminata la stagione. Il nome in pole per rafforzare la difesa è senza dubbio quello di Matteo Darmian che può liberarsi dal Manchester United per meno di 20 milioni. I bianconeri hanno già trovato un accordo con l'ex terzino del Torino.