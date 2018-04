Douglas Costa è risultato decisivo ieri con un colpo da fuoriclasse, che ha siglato il definitivo 4-2 e ha scritto la parola fine sulle residue speranze del Benevento. In zona mista ha dichiarato: "A Madrid sarà una partita difficile, ma tenteremo il tutto per tutto". Così oggi Tuttosport descrive la prestazione del brasiliano:



"E' stato il guizzo che ha definitivamente messo a tacere le velleità dei beneventani che meditavano sulla possibilità di una terza rimonta sugli juventini. Il brasiliano, che in 25 minuti s'era quasi fatto più ragionatore che profittatore delle debolezze altrui, ha sigillato la partita con un sinistro a giro dalla distanza, seguìto a un afrodisiaco dribbling su due sagome giallorosse piazzatesi lì, a mo' di chicane. Gli è bastato un pallone, insomma, per tatuare la vittoria sulla pelle della Juventus".