Prende forma il mercato programmato dalla Juventus verso gennaio. Secondo la stampa inglese, può arrivare una proposta da 35 milioni di euro per Juan Cuadrado: a queste condizioni non va esclusa una sua cessione, l'Arsenal è in prima fila per trattare il colombiano. Marotta penserebbe di certo a rimpiazzarlo con un esterno di livello internazionale; in più, ha messo nel mirino il ritorno di Pol Lirola dal Sassuolo come nuovo terzino destro. Si chiuderebbe l'era Lichtsteiner, deluso dall'esclusione dalla lista Champions; mentre a giugno verrebbe poi preso un laterale destro di prima fascia.