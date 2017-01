Keita Baldé a gennaio non si muove, nonostante i tentativi del Milan, che ha proposto lo scambio con Honda. Il rapporto con la Lazio, però, è davvero deteriorato ed è molto difficile che rimanga una altro anno nella capitale. Il Milan ci riproverà, quindi, ma non solo. Come riporta Premium Sport, infatti, in corsa ci sarà anche la Juve, affascinata dalle qualità del giocatore che, nel 4-2-3-1, potrebbe diventare un fattore importante.