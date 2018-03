. I bianconeri sono in partenza per Londra, dove affrontano ilnella serata di mercoledì per conquistare un posto nei quarti di finale di Champions League. Non sarà facile, non dopo la rimonta subita all'Allianz Stadium dopo la doppietta di Gonzalo Higuain.. Tanti sono, infatti, icon i club di Premier League, tra sogni e possibilità concrete.