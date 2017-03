E pensare che la scorsa estate, poi ancora a stagione inoltrata, c'era chi ipotizzava o per meglio dire insinuava che alla fine Gonzalo Higuain avrebbe potuto anche preferire non giocare al San Paolo contro il Napoli. Merito anche e soprattutto di una campagna anti-Pipita condotta da Aurelio De Laurentiis in prima persona, che forse avrebbe semplicemente sperato di non doverselo trovare contro: il motivo è poi banalmente riscontrabile nelle due reti già segnate allo Stadium contro il Napoli dallo stesso Higuain. Così, per mesi, mentre con una mano incassava 90 milioni come sperato in sede di clausola controfirmata, con l'altra continuava a puntare il dito contro il 'traditore' Higuain. Ma al Pipita di non scendere in campo al San Paolo – come un Di Natale qualunque direbbe qualcuno - in fondo non è mai passato per la testa. I fatti recenti, poi, lo stanno anche rendendo insostituibile oltre i soliti canoni considerando la penuria d'attaccanti a disposizione di Allegri: Cuadrado sta bene ma è rientrato solo ieri, così come l'acciaccato Dybala, mentre Mandzukic lavora ancora a parte e di Pjaca se ne riparlerà la prossima stagione. Anche volendo, quindi, la Juve non potrà prescindere dal suo bomber principe. Che in ogni caso sarebbe sceso in campo comunque dal primo minuto, continuando la sua cavalcata da giocatore più utilizzato della stagione e riprendendo la caccia al gol di nuovo contro i suoi ex compagni.

ALEX SANDRO ALA – Unica certezza, quindi: Higuain. Al suo fianco, a questo punto ci sarà sicuramente anche Cuadrado. Segnali positivi arrivano anche sul fronte Dybala, oggi per larghi tratti di allenamento in gruppo nonostante non sia di certo al meglio della condizione. Solo senza la Joya, l'ipotesi del cambio di modulo diventerà certezza, come dichiarato nel post-Sampdoria da Allegri: senza Dybala salta tutto, si torna al centrocampo a tre. Ecco che allora, con Dybala in campo si proverà in ogni caso a salvare il 4-2-3-1: anche nel caso in cui Mandzukic non dovesse farcela. Dopo l'esperimento riuscito di Dani Alves al posto di Cuadrado, ecco che la forma crescente di Asamoah potrebbe portare Allegri a confermarlo insieme ad Alex Sandro e non al suo posto. Con il brasiliano però avanzato sulla trequarti e il ghanese stabile nella linea a quattro difensiva. Non è quindi sulle fasce che manchino le alternative alla Juve. La certezza, intanto, è sempre la stessa: Higuain più altri dieci. Per buona pace di De Laurentiis...



