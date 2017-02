La Champions League si avvicina e in casa Juventus sale la tensione. Durante l'anticipo di campionato con il Palermo, sul risultato di 3-0 a favore dei bianconeri, c'è stato un acceso battibecco a distanza tra Allegri e Bonucci. Il difensore (alla sua 300esima presenza con la maglia della Juve) ha risposto per le rime ai rimproveri dell'allenatore, che a sua volta gli ha detto di stare zitto. Un episodio non bello da vedere, ma che può capitare in campo. Specialmente quando vincere è l'unica cosa che conta.