La Juventus è a un passo dal settimo scudetto consecutivo. I bianconeri hanno portato a casa i tre punti contro il Bologna ieri sera mentre nel pomeriggio di oggi il Napoli non è andato oltre il 2 a 2 casalingo contro il Torino. Sono sei, adesso, i punti che separano i bianconeri dal Napoli a due giornate dalla fine. In caso di arrivò a parità punti fanno fede gli scontri diretti (che sono in parità) e poi la differenza reti. Quest’ultimo dato vede i bianconeri in vantaggio sul Napoli (61 a 45) il che vuol dire che i bianconeri potrebbero anche perdere le prossime due partite perché per vincere lo scudetto il Napoli avrebbe bisogno non solo di sei punti ma di superare i bianconeri per quanto concerne la differenza reti.