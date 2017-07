La Juve, dopo aver venduto Leonardo Bonucci al Milan, ora compra: il portiere dell'Arsenal ed ex Roma Wojciech Szczesny e il difensore esterno del Milan Mattia De Sciglio sono ormai due trattative in dirittura d'arrivo.



DE SCIGLIO ALLA JUVE PER 10/12 MILIONI PIU' BONUS - Mattia De Sciglio è a un passo dalla Juve: i bianconeri hanno trovato l'accordo con il Milan per il laterale, la trattativa è ormai ai dettagli, dopo i contatti odierni. Secondo quanto appreso, già nei prossimi giorni De Sciglio, voluto e richiesto espressamente da Massimiliano Allegri, potrebbe svolgere le visite mediche a Torino, aggregandosi ai nuovi compagni in tempo per partecipare alla tournée negli Stati Uniti, a partire da giovedì. Il terzino passerà alla Juventus per una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro più bonus, a lui vanno 2 milioni più bonus per cinque anni



ARRIVA ANCHE SZCZESNY - Szczesny nelle prossime ore, probabilmente domani mattina, sarà in Italia: passa dall'Arsenal alla Juventus per 11/12 milioni di euro bonus, c'è ormai accordo totale: a breve ci saranno le visite e le firme, così sarà disponibile anche lui per la tournée americana. Settimana importante per il mercato in entrata della Juve: dopo questi due colpi, ora Marotta e Paratici si getteranno a capofitto sulla pista Bernardeschi.