Nel report sul suo sito ufficiale, la Juventus ha raccontato la prima giornata di allenamenti dopo i nove giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno anche annunciato che Dybala, Marchisio, Cuadrado e Buffon si sono sottoposti a esami per valutarne il recupero dai rispettivi infortuni. In particolare, gli ultimi due si alleneranno per tutta la settimana a parte e salteranno la sfida col Genoa di lunedì sera. Così facendo, Buffon non potrà raggiungere il record di presenze in Serie A di Paolo Maldini, primo con 647. Se anche il portiere, ora fermo a 629, le giocasse tutte da dopo il Genoa a fine anno, arriverebbe al massimo a 646.