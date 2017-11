Né Juventus, né Bayern Monaco, né Barcellona: il futuro di Leon Goretzka, in scadenza con lo Schalke 04 al termine della stagione, è in Inghilterra. Se l'è lasciato accidentalmente sfuggire Oliver Bierhoff, team manager della nazionale tedesca: "Pensiamo che il motivo per cui giovani giocatori di talento come Leroy Sané (già al Manchester City, ndr) e Leon Goretzka vanno in Premier League è per l'enorme quantità di soldi che hanno dai diritti tv. Questo non fa bene per il nostro campionato e per la qualità del gioco, dobbiamo prestare attenzione e investire ancora e ancora nell'educazione dei nostri allenatori". Arsenal, Liverpool e Tottenham sono le tre squadre sulle tracce del centrocampista.