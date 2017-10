Periodo di adattamento concesso, ma ora non c'è più tempo per le prove e la ricerca della condizione. Ora è il momento di essere al massimo. La Juve, infatti, è attesa da un ciclo da brividi che pare proprio domani, contro lo Sporting. Poi c'è il Benevento, che sulla carta non spaventa, ma è dopo la sfida in cui i bianconeri festeggeranno i 120 anni di storia che le cose si complicano: ​si comincia con la trasferta di Genova contro la Sampdoria (19 novembre), il big match contro il Barcellona a Torino (22 novembre), la sfida casalinga al Crotone (26 novembre) e il primo scontro diretto con il Napoli al San Paolo (1 dicembre).